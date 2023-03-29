Дженніфер Еністон у напівпрозорій мінісукні підкорила прем'єру нового фільму

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра комедійного блокбастера "Загадкове вбивство 2" із Дженніфер Еністон та Адамом Сендлером у головних ролях. Актори з'явилися на заході разом з іншими колегами з фільму. Втім, вся увага була прикута до Дженніфер Лопес, яка для світського заходу обрала відверту мінісукню.

Новини.LIVE покаже фотографії з зіркової прем’єри стрімінгової компанії Netflix та розкаже подробиці.

Для прем'єри 54-річна акторка обрала коротку сріблясту сукню з прозорими вставками від італійського модного дому Versace. Стилісти Еністон зробили зірці її фірмову укладку волосся.

Адам Сендлер позував поруч із Дженніфер у кросівках та сірій толстовці. Акторка пожартувала, що не стоятиме з ним поряд через його зовнішній вигляд.

"Якого біса ти робиш? Я не встану поряд з ним. Що за спортивні штани?", — пожартувала перед папараці Еністон.

На прем'єрі фільму, який вийде на стрімінговій платформі вже 31 березня, були також інші актори картини. Більшість з них вибрали одяг з актуальними цього сезону металевими відтінками.

Акторка Джоді Тернер-Сміт прийшла в золотій сукні-жакеті Schiaparelli, Мелані Лоран — у Michael Kors Collection, Зурін Вільянуєва — у сукні мідного кольору зі шлейфом. Також прем'єру відвідали Марк Стронг, Джилліан Белл, дружина Адама Сендлера Джекі у піджаку з квадратними плечима та інші гості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон повторила образ Мерілін Монро на зірковій прем'єрі нового фільму в Парижі. Також ми розповідали, що на стримінговій платформі Netflix покажуть український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Фото: Reuters