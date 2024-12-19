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Бред Пітт хоче одружитися зі молодшою на 30 років коханою

19 грудня 2024 00:30
Марія Покровська - Редактор
Анджеліна Джолі заважає Бреду Пітту одружитися на молодій обраниці
Бред Пітт. Фото: Reuters
Марія Покровська - Редактор

Голлівудський актор Бред Пітт серйозно налаштований побудувати справжню родину зі своєю обраницею, дизайнеркою прикрас Інес де Рамон. Однак колишня дружина зірки, акторка Анджеліна Джолі, стоїть на заваді. 

Інсайдер розповів виданню Daily Mail, чому експодружжя досі офіційно в шлюбі.

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61-річний зірка "Бійцівського клубу" щасливий у стосунках із молодшою на 30 років обраницею. Закохані разом вже два роки та живуть під одним дахом.

Однак покликати кохану під вінець Пітт досі не зміг, адже все ще офіційно одружений із Джолі.

Акторське подружжя розбіглося ще 2016 року після 10 років у стосунках, однак досі не оформило розлучення. За словами інсайдерів, Джолі навмисно затягує процес розірвання шлюбу.

"Бред дійсно хоче знову одружитися, але Енджі все ще стоїть на його шляху, і він просто хоче, щоб це закінчилося. Вона тягнула з цим майже десять років. Тепер вона затягує з остаточним оформленням розлучення. Вона використовує це як ще одну тактику, щоб зберегти контроль над ним, і Бред знає, що вона кипить від того, що він щасливий", — каже інсайдер.

Подейкують, що Джолі очікує, коли їхнім із Піттом дітям, виповниться 18 років. Наразі молодшим близнюкам пари, Ноксу та Вівьєн, по 16 років.

Тим часом нинішня обраниця Пітта в усьому підтримує актора. Як кажуть джерела, Інес готова відкласти весілля до того, як Бред вирішить усі справи із колишньою.

"Це триває вже вісім років, і хоча він хотів би рухатися вперед з Інес, вони обидва знають, що це неможливо, і це бісить Бреда. Він готовий зайнятися Miraval (шато у Франції, яке належить Пітту та Джолі — Ред.). Інес буде чекати стільки, скільки буде потрібно", — каже інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі після розлучення з Бредом Піттом зізналася, що почувається самотньою.

Тим часом режисери запропонували Пітту та Джолі зіграти закохану пару за шалений гонорар.

Анджеліна Джолі Бред Пітт весілля Голлівуд Зіркове розлучення закордонні зірки

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