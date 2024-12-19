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Брэд Питт хочет жениться на младшей на 30 лет возлюбленной

19 декабря 2024 00:30
Мария Покровская - Редактор
Анджелина Джоли мешает Брэду Питту жениться на молодой избраннице
Брэд Питт. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Голливудский актер Брэд Питт серьезно настроен построить настоящую семью со своей избранницей, дизайнером украшений Инес де Рамон. Однако бывшая жена звезды, актриса Анджелина Джоли, мешает.

Инсайдер рассказал изданию Daily Mail, почему экс-супруги до сих пор официально в браке.

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61-летний звезда "Бойцовского клуба" счастлив в отношениях с младшей на 30 лет избранницей. Влюбленные вместе уже два года живут под одной крышей.

Однако позвать любимую под венец Питт до сих пор не смог, ведь все еще официально женат на Джоли.

Актерские супруги разбежались еще в 2016 году после 10 лет в отношениях, однако до сих пор не оформили развод. По словам инсайдеров, Джоли намеренно затягивает процесс расторжения брака.

"Брэд действительно хочет снова жениться, но Энджи все еще стоит на его пути, и он просто хочет, чтобы это закончилось. Она тянула с этим почти десять лет. Теперь она затягивает с окончательным оформлением развода. Она использует это как еще одну тактику, чтобы сохранить контроль над ним, и Брэд знает, что она кипит от того, что он счастлив", — говорит инсайдер.

Поговаривают, что Джоли ожидает, когда их с Питтом детям исполнится 18 лет. Младшим близнецам пары, Ноксу и Вивьен, по 16 лет.

Между тем, нынешняя избранница Питта во всем поддерживает актера. Как говорят источники, Инес готова отложить свадьбу до того, как Брэд решит все дела с прежним.

"Это длится уже восемь лет, и хотя он хотел бы двигаться вперед с Инес, они оба знают, что это невозможно, и это бесит Брэда. Он готов заняться Miraval (шато во Франции, которое принадлежит Питту и Джоли — Ред.). Инес будет ждать столько, сколько потребуется", — говорит инсайдер.

Напомним, недавно Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом призналась, что чувствует себя одинокой.

Тем временем режиссеры предложили Питту и Джоли сыграть влюбленную пару за безумный гонорар.

Анджелина Джоли Брэд Питт свадьба Голливуд Звездный развод зарубежные звезды

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