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Бред Пітт зіграє в новому фільмі колишнього бійця спецзагону

25 січня 2025 09:11
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Бред Пітт зніметься в новому фільмі відомого режисера
Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Голлівудський актор Бред Пітт отримав головну роль в майбутньому фільмі Девіда Ейра, режисера, зокрема, стрічок "Королі вулиць" та "Загін самогубців". Пригодницький екшн отримав назву "Серце звіра" (Heart of the Beast). 

Про це повідомляє видання Deadline.

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Стрічку випустить студія Paramount Pictures разом із продакшен-компанією Plan B Entertainment. Бред Пітт зіграє не тільки головну роль, але й виступить одним з продюсерів фільму.

Бойовик розповість про колишнього солдата спецзагону, який вийшов на пенсію. Разом зі своїм бойовим собакою він бореться за виживання після авіакатастрофи в суворих умовах Аляски. Це північний штат США.

Сценарій фільму написав кліпмейкер Кемерон Олександр. Він виступить також співпродюсером "Серця звіра". Компанію йому складуть Демієн Шазелл, Олівія Гамільтон із Wild Chickens Productions та Річард Реймондом.

Для Ейра та Пітта це буде вже не перший досвід спільної роботи. У 2014 році вони презентували стрічку "Лють" про події на Західному фронті наприкінці Другої світової війни. Бред Пітт зіграв сержанта, який командує танком і його екіпажем із п'яти військових.

Бюджет стрічки склав 68 млн доларів. У світовому прокаті військовий драматичний фільм зібрав 211 млн доларів. Попри це, фільму не вдалось отримати номінації на престижних кінопреміях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліну Джолі не номінували на "Оскар" через скандал з Бредом Піттом. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.

Бред Пітт кіно фільм Голлівуд актори закордонні зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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