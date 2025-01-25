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Брэд Питт сыграет в новом фильме бывшего бойца спецотряда

25 января 2025 09:11
Евгений Берестюк - Редактор
Брэд Питт снимется в новом фильме известного режиссера
Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
Евгений Берестюк - Редактор

Голливудский актер Брэд Питт получил главную роль в предстоящем фильме Дэвида Эйра, режиссера, в частности, лент "Короли улиц" и "Отряд самоубийц". Приключенческий экшн получил название "Сердце зверя" (Heart of the Beast).

Об этом сообщает издание Deadline.

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Ленту выпустит студия Paramount Pictures вместе с продакшен-компанией Plan B Entertainment. Брэд Питт сыграет не только главную роль, но и выступит одним из продюсеров фильма.

Боевик расскажет о бывшем солдате спецотряда, который вышел на пенсию. Вместе со своей боевой собакой он борется за выживание после авиакатастрофы в суровых условиях Аляски. Это северный штат США.

Сценарий фильма написал клипмейкер Кэмерон Александр. Он выступит также сопродюсером "Сердца зверя". Компанию ему составят Дэмиен Шазелл, Оливия Гамильтон из Wild Chickens Productions и Ричард Реймондом.

Для Эйра и Питта это будет уже не первый опыт совместной работы. В 2014 году они презентовали ленту "Ярость" о событиях на Западном фронте в конце Второй мировой войны. Брэд Питт сыграл сержанта, который командует танком и его экипажем из пяти военных.

Бюджет ленты составил 68 млн долларов. В мировом прокате военный драматический фильм собрал 211 млн долларов. Несмотря на это, фильму не удалось получить номинации на престижных кинопремиях.

Напомним, ранее мы писали, что Анджелину Джоли не номинировали на "Оскар" из-за скандала с Брэдом Питтом. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

Брэд Питт кино фильм Голливуд актеры зарубежные звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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