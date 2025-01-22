Байопік про Боба Ділана та комедія з Денисенко і Цимбалюком

Кадр з фільму "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". Фото: Instagram/completeunknownfilm

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири стрічки. Серед них, зокрема, байопік про початок кар’єри американського співака Боба Ділана та ромком з топовими акторами нашого шоу-бізнесу.

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Боб Ділан: Цілковитий незнайомець (США)

Епічний музично-драматичний фільм зняв Джеймс Менголд. Фільм заснований на суперечці навколо переходу співака Боба Ділана на інструменти з електричним підсиленням. Головну роль виконав Тімоті Шаламе.

Стрічка розповідає історію 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана, який стрімко перетворюється з локального фолк-виконавця на зірку з вершин хіт-парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією, а новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу на фольклорному фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.

Коли ти вийдеш заміж? (Хорватія, Латвія, Україна, Словаччина)

Зйомки романтичної комедії проходили у Львові та Хорватії. Провідні ролі дісталися зіркам українського кіно Наталці Денисенко, Тарасу Цимбалюку та Антоніні Хижняк. Вперше на українському екрані глядачі побачать новачка Павла Текучева, а також хорвата Домагоя Янковича.

За сюжетом, мистецтвознавиця Ксенія прекрасно розуміється на картинах, їй чудово вдається керувати галереєю. Однак вона геть безпомічна, коли справи стосуються чоловіків. Її щойно кинув наречений, тож аби прийти до тями, дівчина вирушає на море. Випадково їй на очі потрапляє картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?".

Маяк смерті (Аргентина, Іспанія)

Жахи, трилер та драма зняла режисерка Анхелес Ернандес, для якої це третій повнометражний фільм, а до того вона продюсувала близько 30 проєктів. За сюжетом, віддалений від цивілізації маяк дістався Лідіїта її батьку, архітектору Пабло у спадок від діда.

Коли трагічно загинула мама Лідії, вони удвох перебралися жити туди. Тут зручно сховатися від горя та провини, а гуркіт хвиль заглушить плач та біль. Нещодавно Лідія намагалася вкоротити собі віку, тож батько побоюється, що це може трапитися знову.

Сент-Екзюпері (Бельгія, Франція)

Пригодницька та біографічна драма показує Аргентину на початку 1930-х. Поштова авіація набуває дедалі більшого значення у Південній Америці. У місцевості, де гори заважають швидко дістатися того чи іншого місця суходолом, а сполучення кораблями доволі повільне, застосовують авіацію.

Тогочасні літаки були технічно недосконалими і їм складно було підкорити великі висоти, особливо якщо політ відбувається за низьких температур. Саме у таких умовах працював молодий Антуан де Сент-Екзюпері разом зі своїм кращим другом Анрі Гійоме. Під час одного з експериментальних польотів у пошуках нового маршруту дещо трапилось.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон насмішив мережу макіяжем від доньок.