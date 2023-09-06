Шокуючі подробиці приватної переписки актора Войтенка з ексдружиною

Костянтин Войтенко з донькою та дружиною. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Днями танцівниця Валентина Марініна зізналася, що колишній чоловік, актор Костянтин Войтенко, жорстоко поводився з нею під час сімейного життя. Тепер Валентина показала переписку з батьком своєї доньки.

Про це стало відомо з соцмереж жінки.

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Марініна раніше розповіла, що багато років потерпала від фізичного та психологічного насильства з боку ексчоловіка. У приватних повідомленнях до колишньої дружини Войтенко заперечив її слова.

Переписка Марініної з колишнім чоловіком Войтенком. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марініної з колишнім чоловіком Войтенком. instagram.com/valya.marinina/

"Будеш забороняти бачитися з дитиною — буде суд. Будеш обмежувати спілкування з дитиною чи будеш налаштовувати її проти мене — вона все одно виросте і зробить висновки. А висновок буде один — вона буде тебе ненавидіти, а зі мною добре спілкуватись", — написав Войтенко.

Чоловік переконує, що Валентина вигадала історію, і він навіть пригрозив їй медоглядом.

Переписка Марініної з колишнім чоловіком Войтенком. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марініної з колишнім чоловіком Войтенком. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марініної з колишнім чоловіком Войтенком. instagram.com/valya.marinina/

"Очевидно. Ти все вигадала. Ти живеш в вигаданій реальності і віриш в неї. І намагаєшся, щоб і твої друзі і знайомі жили в цій реальності. Але вона вигадана. Ти постійно брехала і продовжуєш брехати про мене…Я не допущу, щоб на мене брехали. Ти ніколи не зможеш маніпулювати мною. І якщо ти почнеш брехати публічно — буде суд і ти програєш. Я зроблю все, щоб ми пройшли медогляд та обстеження у психіатра й зробили МРТ мозку. Для того, щоб всі дізналися, хто насправді хворий", — пише актор.

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 6-річну Емілію. Актор зустрічається із дизайнером Наталією Камінською.

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