Шокирующие подробности частной переписки актера Войтенка с эксдружиной

Константин Войтенко с дочерью и супругой. Фото: instagram.com/valya.marinina/

На днях танцовщица Валентина Маринина рассказала, что бывший муж, актер Константин Войтенко, жестоко обращался с ней во время семейной жизни. Теперь Валентина показала переписку с отцом своей дочери.

Об этом стало известно из соцсетей женщины.

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Переписка бывших супругов

Маринина ранее рассказала, что много лет страдала от физического и психологического насилия со стороны экс-мужа. В приватных сообщениях бывшей жене Войтенко отрицает ее слова.

Переписка Марининой с бывшим мужем Константином Войтенко. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марининой с бывшим мужем Константином Войтенко. instagram.com/valya.marinina/

"Будешь запрещать видеться с ребенком — будет суд. Будешь ограничивать общение с ребенком или будешь настраивать его против меня — он все равно вырастет и сделает выводы. А вывод будет один — он будет тебя ненавидеть, а со мной хорошо общаться", — написал Войтенко.

Муж уверяет, что Валентина придумала историю, и даже пригрозил ей медосмотром.

Переписка Марининой с бывшим мужем Константином Войтенко. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марининой с бывшим мужем Константином Войтенко. instagram.com/valya.marinina/

Переписка Марининой с бывшим мужем Константином Войтенко. instagram.com/valya.marinina/

"Очевидно. Ты все придумала. Ты живешь в выдуманной реальности и веришь в нее. И пытаешься, чтобы и твои друзья и знакомые жили в этой реальности. Но она выдумана. Ты постоянно врала и продолжаешь врать обо мне…Я не допущу, чтобы на меня клеветали. Ты никогда не сможешь манипулировать мной. И если ты начнешь врать публично — будет суд, и ты проиграешь. Я сделаю все, чтобы мы прошли медосмотр и обследование у психиатра и сделали МРТ мозга. Для того, чтобы все узнали, кто действительно болен", — пишет актер.

Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись в октябре 2022 года. У супругов общая дочь — 6-летняя Эмилия. Актер встречается с дизайнером Наталией Каминской.

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