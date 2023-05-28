Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У Нью-Йорку продають таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт: яка сума заявлена arrow

У Нью-Йорку продають таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт: яка сума заявлена

28 травня 2023 18:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У Нью-Йорку продають таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт: яка сума заявлена
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Нью-Йорку (США) виставили на продаж таунхауз, в якому жила американська співачка Тейлор Свіфт. Аби стати власником елітного житла, потенційним покупцям слід підготувати кругленьку суму. 

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Подробиці 

Таунхауз в районі Вест-Віллідж володарка премії "Ґреммі" орендувала 2016 року. В будинку із чотирма спальнями площею 510 квадратних метрів вона прожила понад рік. Саме там артистка написала чимало своїх пісень. Серед них і хіт  Cornelia Street, який увійшов в її альбом Lover. "Я знімаю приміщення на вулиці Корнелія", — співається в композиції.

Таунхауз, що належить італійському інвестору, був зареєстрований рієлтором Corcoran Group Лоренсом Карті на початку цього місяця. Він був виставлений на оренду за 45 тисяч доларів на місяць і додаткові 5 тисяч доларів, якщо орендар хотів, щоб його обставили.

Тепер же італієць хоче продати його за 17 млн 995 тисяч доларів. Крім факту, що в таунхаузі жила Свіфт, на потенційного покупця чекає критий басейн і тераса на даху з видом на центр мегаполіса. 

Таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт. Фото: TMZ
Таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку виставили на продаж маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada". Також ми розповідали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB