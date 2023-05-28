У Нью-Йорку продають таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт: яка сума заявлена

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

В Нью-Йорку (США) виставили на продаж таунхауз, в якому жила американська співачка Тейлор Свіфт. Аби стати власником елітного житла, потенційним покупцям слід підготувати кругленьку суму.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

Таунхауз в районі Вест-Віллідж володарка премії "Ґреммі" орендувала 2016 року. В будинку із чотирма спальнями площею 510 квадратних метрів вона прожила понад рік. Саме там артистка написала чимало своїх пісень. Серед них і хіт Cornelia Street, який увійшов в її альбом Lover. "Я знімаю приміщення на вулиці Корнелія", — співається в композиції.

Таунхауз, що належить італійському інвестору, був зареєстрований рієлтором Corcoran Group Лоренсом Карті на початку цього місяця. Він був виставлений на оренду за 45 тисяч доларів на місяць і додаткові 5 тисяч доларів, якщо орендар хотів, щоб його обставили.

Тепер же італієць хоче продати його за 17 млн 995 тисяч доларів. Крім факту, що в таунхаузі жила Свіфт, на потенційного покупця чекає критий басейн і тераса на даху з видом на центр мегаполіса.

Таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт. Фото: TMZ

Таунхауз, в якому жила Тейлор Свіфт. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку виставили на продаж маєток Міранди з фільму "Диявол носить Prada". Також ми розповідали, що в Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт.