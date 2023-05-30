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Брежнева и Меладзе сдают в аренду свой особняк в Москве, который не могут продать

30 мая 2023 07:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Брежнева и Меладзе сдают в аренду свой особняк в Москве, который не могут продать
Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После начала полномасштабной войны певица Вера Брежнева (сейчас выступает под псевдонимом VERA) с мужем, композитором Константином Меладзе, переехали в Италию. А в России выставили свое элитное поместье на продажу. Впрочем, покупатель пока так и не нашелся.

Об этом сообщают hосСМИ.

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Звездные арендодатели

Роскошный особняк расположен в элитном поселке "Миллениум парк". В феврале этого года стало известно, что за здание площадью 700 кв. м Меладзе и Брежнева запросили 4 млн 15 тысяч долларов (147 млн гривен).

После того как продюсер и певица выставили подмосковный дом на продажу, к нему потянулись толпы заинтересованных россиян. Желающих посмотреть особняк звезд оказалось так много, что их агенту пришлось изрядно поработать.

И пока они ждут появления покупателя, оказывается, каждый желающий может арендовать звездное имение в сердце страны-террориста. Брежнева и Меладзе готовы пустить в свой дом жителей за 1,8 миллиона рублей (22,2 тысячи долларов) в месяц. Но если арендатор найдется быстро, супруги готовы сделать скидку и снизить цену — до полутора миллионов рублей в месяц (18500 долларов).

На первом этаже дома артистов расположена гостиная с панорамными окнами и камином. Также там находятся спальня, кухня-столовая, гараж и два санузла. На втором этаже — три спальни с туалетами. Третий отведен под мансарду.

Имение Веры Брежневой и Константина Меладзе. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что в Нью-Йорке за кругленькую сумму продают таунхаус, где жила певица Тейлор Свифт. Также мы рассказывали, что голливудский актер Джим Керри выставил на продажу дом, в котором прожил почти 30 лет.

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