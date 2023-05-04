Британці розбивають намети біля Букінгемського палацу та показують паперову Єлизавету II: фотозвіт

Британці займають чергу біля маршруту карети Чарльза III та Камілли на коронації. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Вже післязавтра, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Британці та численні туристи розбивають намети біля дороги, якою будуть їхати в кареті монархи. Все аби побачити членів королівської родини якомога ближче. Також вони приносять атрибутику, яка вражає креативом.

Новини.LIVE покаже, як британці готуються до коронації 74-річного Чарльза III.

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Намети біля Букінгемського палацу

Британці та туристи займають місця на коронацію Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

"Це мій хлопчик" — "каже" паперовий макет Єлизавети II. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Паперовий макет голови Чарльза III у візочку, яким керує його матір, померла королева Єлизавета II. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Один з британців, який зайняв чергу на коронацію позує з паперовим макетом Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Люди сплять просто на вулиці неподалік від Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Атрибутика британців на коронацію Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Розклад святкування

Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.

Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.

У концерті у Віндзорі хедлайнерами виступлять Кеті Перрі та Лайонел Річі. Також на концерті на честь Чарльза III заспівають Андреа Бочеллі, гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.

Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше ми показували ексклюзивні фото генеральної репетиції коронації Чарльза III та Камілли. Також ми розповідали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі.