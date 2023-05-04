Британцы разбивают палатки у Букингемского дворца и показывают бумажную Елизавету II: фотоотчет
Уже послезавтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Британцы и многочисленные туристы разбивают палатки у дороги, по которой будут ехать в карете монархи. Все чтобы увидеть членов королевской семьи как можно ближе. Также они приносят атрибутику, поражающую креативом.
Новини.LIVE покажет, как британцы готовятся к коронации 74-летнего Чарльза III.
Палатки возле Букингемского дворца
Расписание празднования
Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная проходка; появление на балконе Букингемского дворца.
Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.
В концерте в Виндзоре хедлайнерами выступят Кэти Перри и Лайонел Ричи. Также на концерте в честь Чарльза III споют Андреа Бочелли, группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.
Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.
Напомним, ранее мы показывали эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Также мы рассказывали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале.