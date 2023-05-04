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Британцы разбивают палатки у Букингемского дворца и показывают бумажную Елизавету II: фотоотчет

4 мая 2023 12:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Британцы разбивают палатки у Букингемского дворца и показывают бумажную Елизавету II: фотоотчет
Британцы занимают очередь у маршрута кареты Чарльза III и Камиллы на коронации. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже послезавтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) состоится торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Британцы и многочисленные туристы разбивают палатки у дороги, по которой будут ехать в карете монархи. Все чтобы увидеть членов королевской семьи как можно ближе. Также они приносят атрибутику, поражающую креативом.

Новини.LIVE покажет, как британцы готовятся к коронации 74-летнего Чарльза III.

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Палатки возле Букингемского дворца

Британцы и туристы занимают места для коронации Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
"Это мой мальчик" — "говорит" бумажный макет Елизаветы II. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Бумажный макет головы Чарльза III в коляске, которой руководит его мать, умершая королева Елизавета II. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Один из британцев, занявший очередь на коронацию,позирует с бумажным макетом Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Люди спят просто на улице недалеко от Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Атрибутика англичан на коронацию Чарльза III. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная проходка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

В концерте в Виндзоре хедлайнерами выступят Кэти Перри и Лайонел Ричи. Также на концерте в честь Чарльза III споют Андреа Бочелли, группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы показывали эксклюзивные фото генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы. Также мы рассказывали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале.

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