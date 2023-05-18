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Брітні Спірс креативно спростувала чутки про розлучення

18 травня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс креативно спростувала чутки про розлучення
Співачка Брітні Спірс з чоловіком. Фото: Instagram/samasghari
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом в таблоїдах та соціальних мережах почали ширитися чутки про розлучення американської співачки Брітні Спірс з її третім чоловіком, актором та фітнес-моделлю Семом Асгарі. Шанувальникам повідомили, що той наче не ночує декілька днів вдома. Втім крапку в цьому питанні поставила сама співачка.

У своєму Instagram Брітні опублікувала відеовідповідь, спрямовану пліткарям.

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Що на відео

Спірс, яка зазвичай публікує свої дивні танці в соцмережах, вирішила показати подвір'я свого маєтку в Каліфорнії. Вона позувала на камеру з чоловіком, який молодший за неї на 12 років, та жартувала з ним. Також зіркова парочка, яка незабаром відсвяткує першу річницю шлюбу, енергійно цілувалась на відео. 

"Пишаюся своїми квітами. Я досить скромно ставилась до свого дому, тож тепер займаюсь редизайном. Я почуваюся такою щасливою бути з таким неймовірним чоловіком, який надихає мене кожного дня", — згадала чоловіка Брітні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки отримав адвокат Брітні Спірс за захист інтересів співачки. Також ми розповідали, що тренерка з фітнесу на особистій зустрічі довела Брітні Спірс до сліз.

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