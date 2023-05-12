Стало відомо, скільки отримав адвокат Брітні Спірс за захист інтересів співачки

Американська співачка Брітні Спірс та її адвокат. Фото: колаж Новини.LIVE

Два роки тому батька американської співачки Брітні Спірс, Джеймі, офіційно відсторонили від опіки над знаменитою донькою. Він був її опікуном 13 років. В цій гучній справі артистці допомагав відомий адвокат Метью Розенгарт. Стало відомо, скільки грошей він отримав за свою роботу з Брітні Спірс.

Про це пише видання TMZ.

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За інформацією таблоїда Брітні заплатила Розенгарту 4 млн 201 тисячу доларів. І це лише за останні півтора року. Цей гонорар відповідає юридичній роботі, яку колишній федеральний прокурор і прокурор міністерства юстиції США виконував в основному після закінчення справи по опікунству зірки.

Ця цифра являє собою лише частину того, що Брітні заплатила Розенгарту. Гонорари адвоката зараз наближаються до позначки у 6 мільйонів доларів. Це змусило команду Спірс відкласти подальшу співпрацю з адвокатом щодо юридичних консультацій з приводу виходу мемуарів співачки. Втім Розенгарт погодився працювати на безоплатній основі протягом справи проти батька зірки, Джеймі Спірс.

Американський адвокат Метью Розенгарт. Фото: Wikimedia Commons

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс розповість про роман з ірландським актором Коліном Фарреллом у своїх мемуарах. Також ми розповідали, що перший чоловік Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля.