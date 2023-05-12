Стало відомо, скільки отримав адвокат Брітні Спірс за захист інтересів співачки
Два роки тому батька американської співачки Брітні Спірс, Джеймі, офіційно відсторонили від опіки над знаменитою донькою. Він був її опікуном 13 років. В цій гучній справі артистці допомагав відомий адвокат Метью Розенгарт. Стало відомо, скільки грошей він отримав за свою роботу з Брітні Спірс.
Про це пише видання TMZ.
Гроші від Спірс
За інформацією таблоїда Брітні заплатила Розенгарту 4 млн 201 тисячу доларів. І це лише за останні півтора року. Цей гонорар відповідає юридичній роботі, яку колишній федеральний прокурор і прокурор міністерства юстиції США виконував в основному після закінчення справи по опікунству зірки.
Ця цифра являє собою лише частину того, що Брітні заплатила Розенгарту. Гонорари адвоката зараз наближаються до позначки у 6 мільйонів доларів. Це змусило команду Спірс відкласти подальшу співпрацю з адвокатом щодо юридичних консультацій з приводу виходу мемуарів співачки. Втім Розенгарт погодився працювати на безоплатній основі протягом справи проти батька зірки, Джеймі Спірс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс розповість про роман з ірландським актором Коліном Фарреллом у своїх мемуарах. Також ми розповідали, що перший чоловік Брітні Спірс помстився їй та зіграв весілля.