Бритни Спирс креативно опровергла слухи о разводе

Певица Бритни Спирс с мужем. Фото: Instagram/samasghari

В последнее время в таблоидах и социальных сетях начали распространяться слухи о разводе американской певицы Бритни Спирс с ее третим мужем, актером и фитнес-моделью Сэмом Асгари. Поклонникам сообщили, что тот будто не ночует несколько дней дома. Впрочем, точку в этом вопросе поставила сама певица.

В своем Instagram Бритни опубликовала видео ответ, направленный сплетникам.

Читайте также:

Что на видео

Спирс, обычно публикующая свои странные танцы в соцсетях, решила показать двор своего особняка в Калифорнии. Она позировала на камеру с мужем, который младше ее на 12 лет, и шутила с ним. Также звездная парочка, которая вскоре отпразднует первую годовщину бракосочетания, энергично целовались на видео.

"Горжусь своими цветами. Я довольно скромно относилась к своему дому, поэтому теперь занимаюсь редизайном. Я чувствую себя такой счастливой быть с таким невероятным мужчиной, который вдохновляет меня каждый день", — вспомнила мужа Бритни.

Напомним, ранее мы писали, сколько получил адвокат Бритни Спирс за защиту интересов певицы. Также мы рассказывали, что тренер по фитнесу на личной встрече довела Бритни Спирс до слез.