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Знаходиться на межі: Сем Асгарі побив Брітні Спірс, втручалася навіть охорона

17 травня 2023 13:52
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Брітні Спірс може розлучитися зі своїм чоловіком Семом Асгарі – що відомо про шлюб
Співачка Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі на прогулянці. Фото: instagram.com/p/CKPeDZ-gzsM/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Між американською співачкою та танцівницею Брітні Спірс та її чоловіком Семом Асгарі почали псуватися стосунки. Важливо зазначити, що вони не прожили разом й року, а в них вже з’явилися проблеми у шлюбі, в якому справа доходила навіть до бійок.

Про це повідомляє портал "TMZ"

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Стало відомо, що молодий чоловік американської зірки, фітнес–тренер Сем Асгарі, вже протягом декількох тижнів не ночує вдома. При цьому, 41–річна Брітні Спірс черговий раз знаходиться на межі нервового зриву через проблеми в сім’ї.

Також відомо, що зірка 2000–х вживає велику кількість кофеїну в різних видах. Брітні Спірс досить часто вживає каву, різні енергетичні напої, кока–колу та інші шкідливі напої. Через це в американської співачки є проблеми зі сном, вона нервує та зривається на оточуючих.

Бритни Спирс и Сэм Асгари
Співачка Брітні Спірс зі своїм чоловіком Семом Асгарі. Фото: instagram.com/p/Bj3cMJ1h0AJ/

Найбільше, звісно ж, страждав її 29–річний чоловік, з яким Брітні Спірс навіть билася. Причому, кілька разів справа доходила до того, що у цю ситуацію доводилося втручатися навіть охоронцям. Через все це Сем Асгарі просто пішов з дому.

Поки немає офіціальної інформації про це, адже нещодавно фітнес–тренер розмістив у соціальній мережі Instagram фотографію та короткий відеоролик, де можна помітити, що він разом зі своєю дружиною катається на велосипедах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

"Прогулянка з моєю жінкою", – підписав спільні кадри Сем Асгарі.

Втім, є інформація, що співачка з фітнес–тренером лише робить вигляд, що між ними все добре.

Нагадаємо, ми писали про те, що чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі розвіяв чутки про його розлучення зі співачкою.

Раніше ми розповідали про те, що американська зірка Брітні Спірс осоромилася перед публікою через свій зовнішній вигляд.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Брітні Спірс назвала одне з головних своїх досягнень в житті.

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