Брітні Спірс залучила чоловіка та собак до своїх "шалених" танців перед камерою

Співачка Брітні Спірс з чоловіком. Фото: Google

До дивакуватих танців американської співачки Брітні Спірс перед камерою багато шанувальників вже звикли. 41-річна співачка інколи лякає фанатів образами та рухами, але так за її словами вона почувається вільною та щасливою. Цього ж разу Брітні "затягла" у кадр свого чоловіка та домашніх улюбленців.

Відповідне відео з’явилось в Instagram Сема Асгарі.

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В новому відео зіркова парочка перевтілилась у ковбоїв. Брітні позувала та танцювала на камеру у відвертому комбінезоні. 29-річний актор та фітнес-інструктор Сем Асгарі, за якого Спірс вийшла заміж минулого літа, веселився з дружиною в костюмі. Знаменитості доповнили свої образи капелюхами. Компанію їм склали й дві собаки, які проживають у зірковому маєтку.

На відео Брітні не приховує свого щастя. Вона відверто стрибає на руки уродженцю Ірану та цілується з ним.

На своїй сторінці в Instagram Брітні не стала публікувати цей ролик. Уважні підписники співачки помітили, що Спірс не ставить лайки під постами свого чоловіка. Вони запитали в Брітні та Сема, чи є на це причини. Втім, традиційно, знаменитості не стали вступати в бесіду з шанувальниками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом. Також ми розповідали, що Спірс заспівала в новій композиції фронтмена гурту Black Eyed Peas will.i.am.