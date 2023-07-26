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Брітні Спірс залучила чоловіка та собак до своїх "шалених" танців перед камерою

26 липня 2023 08:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс залучила чоловіка та собак до своїх "шалених" танців перед камерою
Співачка Брітні Спірс з чоловіком. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До дивакуватих танців американської співачки Брітні Спірс перед камерою багато шанувальників вже звикли. 41-річна співачка інколи лякає фанатів образами та рухами, але так за її словами вона почувається вільною та щасливою. Цього ж разу Брітні "затягла" у кадр свого чоловіка та домашніх улюбленців. 

Відповідне відео з’явилось в Instagram Сема Асгарі. 

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В новому відео зіркова парочка перевтілилась у ковбоїв. Брітні позувала та танцювала на камеру у відвертому комбінезоні. 29-річний актор та фітнес-інструктор Сем Асгарі, за якого Спірс вийшла заміж минулого літа, веселився з дружиною в костюмі. Знаменитості доповнили свої образи капелюхами. Компанію їм склали й дві собаки, які проживають у зірковому маєтку. 

На відео Брітні не приховує свого щастя. Вона відверто стрибає на руки уродженцю Ірану та цілується з ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

На своїй сторінці в Instagram Брітні не стала публікувати цей ролик. Уважні підписники співачки помітили, що Спірс не ставить лайки під постами свого чоловіка. Вони запитали в Брітні та Сема, чи є на це причини. Втім, традиційно, знаменитості не стали вступати в бесіду з шанувальниками. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом. Також ми розповідали, що Спірс заспівала в новій композиції фронтмена гурту Black Eyed Peas will.i.am.

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