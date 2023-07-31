Сини Брітні Спірс переїжджають в іншу частину світу: співачка не бачила їх понад рік

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Напередодні колишній чоловік американської співачки Брітні Спірс, танцюрист Кевін Федерлайн, погрожував їй судовим позовом, якщо та не підпише папери на дозвіл вивести двох синів на Гаваї. Саме туди Кевін перевозить родину з Лос-Анджелесу. Стало відомо, що Брітні не побачиться з синами перед перельотом.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Брітні Спірс та її сини

17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден Джеймс разом з великою родиною свого батька переїжджають з Лос-Анджелеса на Гаваї вже завтра, 1 серпня. В них не вийде попрощатися з зірковою мамою. Брітні не бачила своїх дітей понад рік, і за інформацією таблоїда це не зміниться, поки Кевін не перевезе хлопців із Каліфорнії, де живе Спірс.

Кевін та його теперішня дружина Вікторія планують орендувати житло на острові, поки шукатимуть постійний дім. Федерлайн й досі отримує від Спірс, з якою він розлучився ще 2007 року, чималі кошти на утримання синів. Переїзд на Гаваї невипадковий — за місцевим законодавством він зможе отримувати аліменти від Брітні значно довше, ніж в Каліфорнії.

Федерлайн був не проти, аби Шон та Джейден попрощалися з матір’ю перед переїздом. Втім хлопці самі не хочуть бачитися з Брітні. Причиною тому стали відверті публікації співачки у соцмережах та нестабільний психологічний стан артистки.

Одне з останніх спільних фото Брітні Спірс з синами. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів. Також ми розповідали, що Спірс вперше за багато років ворожнечі зустрілась з рідною матір'ю.