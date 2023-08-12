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Плакала та ховалася: Брітні Спірс шокувала історією невдалого ботоксу

12 серпня 2023 09:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Плакала та ховалася: Брітні Спірс шокувала історією невдалого ботоксу
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс приголомшила особистою історією невдалої ботокс процедури. Зірка зізналася, що більше не буде ніколи вдаватися до цього методу.

Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

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Два тижні не виходила в люди

Співачка Брітні Спірс розповіла про новий метод підтримки краси. Зірка показалася зі спеціальною наліпкою на лобі і запевнила, що ця процедур більше ефективна ніж ботокс.

 

"У мене велике чоло і мені потрібний чубчик, але через нього погано бачу. Багато разів робила ботокс, так звані "хороші лікарі" робили цю процедуру. Ніколи більше не буду робити це в Лос-Анджелесі. Наприклад, я вперше зробила губи у Нью-Йорку. І це набагато краще ніж в Лос-Анджелесі. Тож, коли я зробила ботокс, мої брови були на різному рівні: одна вища, одна нижча. Я не могла вийти в люди два тижні. Сестра мої подруги постійно сміялася з мене. Я плакала і пішла до лікаря. Хотіла запитати, скільки ще так триватиме. Він порадив почекати ще кілька тижнів. Я сказала, що "виглядаю, наче мене побили!" Тож ботокс — це жахіття", — прокоментувала свій досвід Спірс.

Раніше сталов відомо, що Брітні Спірс готується до презентації власних мемуарів. Стала відома дата релізу довгоочікуваної книги, її назва, обкладинка та ціна.

Нагадаємо, чоловік співачки Брітні Спірс прокоментував її побиття. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною.

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