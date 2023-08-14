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Бритни Спирс купила шест для стриптиза и полуобнаженной сняла пикантное видео

14 августа 2023 07:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс купила шест для стриптиза и полуобнаженной сняла пикантное видео
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К чудаковатым танцам в соцсетях от американской певицы Бритни Спирс многие из ее поклонников уже привыкли. На этом 41-летняя артистка решила не останавливаться — она приобрела шест для стриптиза.

Соответствующее видео появилось в ее Instagram.

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Уже многие годы Спирс не выступает на сцене. Отсутствие гастролей, на которых она устраивала зажигательные танцы, Бритни компенсирует благодаря домашним видео. В разной одежде артистка отрывается под музыку. Но иногда ее выражения лица и движения пугают пользователей соцсетей.

Певица решила добавить клубнички в свой контент. Спирс рассказала, что купила шест для стриптиза, который установила прямо в своем имении. Для тест-драйва артистка надела откровенный купальник леопардового стиля. Бритни решила заниматься полденсом и показала поклонникам первые успехи в этом направлении.

Впрочем, Бритни не в курсе, понравился ли подписчикам ее полу стриптиз. Ожидая цунами хейта в свою сторону, певица отключила комментарии. Отметим, что в свои предыдущие выступления Бритни не раз танцевала вокруг шеста. Впрочем, домашние видео с ним не снимала.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс шокировала историей неудачного ботокса. Также мы рассказывали, что певица привлекла мужа и собак к своим "бешеным" танцам перед камерой.

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