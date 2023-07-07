Брітні Спірс отримала ляпаса від охорони відомого баскетболіста: що вона зробила

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Американська співачка Брітні Спірс, яка останні кілька років співає та танцює перед камерою свого смартфона, опинилась в епіцентрі скандалу. Вона побачила в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відомого гравця НБА (Національна баскетбольна асоціація), Віктор Вембаньяма, який виступає за команду "Сан-Антоніо Сперс". Втім охорона клубу грубо відштовхнула співачку від спортсмена.

Про це повідомляє видання People.

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Брітні Спірс планувала повечеряти в ресторані зі своїм чоловіком Семом Асгарі та двома іншими друзями, коли стався неприємний інцидент. Повз проходив 19-річний Віктор в оточенні охорони клубу "Сан-Антоніо Сперс". Секьюріті порадили йому не зупинятися, аби натовпи шанувальників не заблокували прохід.

Вембаньям розповів, що він чув, як хтось кличе його. Однак він не обертався. Несподівано баскетболіст відчув, як хтось торкається його плеча. Охорона відреагувала миттєво. Вона брутально відштовхнула жінку, якою виявилась 41-річна співачка. Гравець НБА не звернув на ситуацію уваги, але згодом він дізнався деталі.

Баскетболіст Віктор Вембаньям. Фото: Google

Коли Вембаньям повернувся до готелю, охорона сказала йому, що це була Спірс. Спортсмен спочатку подумав, що вони жартують.

"Але так, виявилося, що це була Брітні Спірс". Я не знав, бо не бачив її. Я ніколи не бачив її обличчя. Я просто продовжував йти прямо", — прокоментував інцидент спортсмен.

Згідно з даними таблоїда, поліція отримала заяву по цій справі. Щоправда, хто написав її наразі невідомо: або чоловік та менеджмент Брітні, або ж юристи баскетбольної команди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс відсвяткувала день незалежності США запальними танцями в рожевих минітрусиках. Також ми розповідали, що Брітні відреагувала на чутки про свою наркотичну залежність та звернулась до синів.