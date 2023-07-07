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Бритни Спирс получила оплеуху от охраны известного баскетболиста: что она сделала

7 июля 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс получила оплеуху от охраны известного баскетболиста: что она сделала
Американская певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Бритни Спирс, которая последние несколько лет поет и танцует перед камерой своего смартфона, оказалась в эпицентре скандала. Она увидела в Лас-Вегасе (штат Невада, США) известного игрока НБА (Национальная баскетбольная ассоциация), Виктор Вембаньяма, выступающего за команду "Сан-Антонио Сперс". Впрочем, охрана клуба грубо оттолкнула певицу от спортсмена.

Об этом сообщает издание People.

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Бритни Спирс планировала поужинать в ресторане со своим мужем Сэмом Асгари и двумя другими друзьями, когда произошел неприятный инцидент. Мимо проходил 19-летний Виктор в окружении охраны клуба "Сан-Антонио Сперс". Секьюрити посоветовали ему не останавливаться, чтобы толпы поклонников не заблокировали проход.

Вембаньям рассказал, что он слышал, как кто-то зовет его. Однако он не оборачивался. Неожиданно баскетболист почувствовал, как кто-то касается его плеча. Охрана отреагировала мгновенно. Она грубо оттолкнула женщину, которой оказалась 41-летняя певица. Игрок НБА не обратил на ситуацию внимания, но впоследствии узнал детали.

Баскетболист Виктор Вембаньям. Фото: Google

Когда Вембаньям вернулся в гостиницу, охрана сказала ему, что это была Спирс. Спортсмен поначалу подумал, что они шутят.

"Но да, оказалось, что это была Бритни Спирс. Я не знал, потому что не видел ее. Я никогда не видел ее лица. Я просто продолжал идти прямо", — прокомментировал инцидент спортсмен.

Согласно данным таблоида, полиция получила заявление по этому делу. Правда, кто написал ее неизвестно: или муж и менеджмент Бритни, или же юристы баскетбольной команды.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс отметила день независимости США зажигательными танцами в розовых мини трусиках. Также мы рассказывали, что Бритни отреагировала на слухи о своей наркотической зависимости и обратилась к сыновьям.

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