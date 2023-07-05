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Брітні Спірс відсвяткувала День незалежності запальними танцями

5 липня 2023 12:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс відсвяткувала День незалежності запальними танцями
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс, як і більшість американців відсвяткувала День незалежності США. Зірка, якій приписували вживання наркотичних речовин, порадувала фоловерів відвертим танцями.

Відео запальної хореографії співачка поділилася у соцмережі Instagram.

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Брітні Спірс час від часу радує сміливими танцями прихильників. Артистка демонструє підтягнуту фігуру у бікіні та виконує фірмові "па" на камеру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

Цього разу зірка танцювала без чоловіка в кадрі. Раніше під час відео до Спірс приєднався коханий Сем Асгарі. Брітні Спірс зустріла його під час зйомок свого кліпу. У 2021 році пара заручилась. Саме Асгарі підтримав співачку під час її суду з батьком.

Раніше Брітні Спірс була заміжня за Джейсоном Александром та Кевіном Федерляйном, від якого народила двох синів.

Нагадаємо, чоловік артистки Сем Асгарі привітав її з першою річницю шлюбу.

Раніше Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвиля у жовтому бікіні.

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