Брітні Спірс у яскравому бікіні влаштувала фотосесію в океанських хвилях

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britney_spears_2023/

Співачка Брітні Спірс останнім часом викликала занепокоєння своїх близьких через стан здоров’я. Зірці приписували вживання наркотичних речовин але, судячи з нещодавньої фотосесії, артистка безтурботно насолоджується життям.

Відео та фото з чоловіком співачка поділилася у соцмережі Instagram.

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Літній настрій

Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвиля у жовтому бікіні. Вочевидь зйомку поводив чоловік співачки Сем Асгарі, адже пізніше вона виставила їхні спільні щасливі фото.

Брітні Спірс зустріла Сема Асгарі під час зйомок свого кліпу. У 2021 році пара заручилась. Саме Асгарі підтримав співачку під час її суду з батьком.

"Мій батько завжди казав мені, що я занадто товста! Я ніколи не почувалася достатньо красивою, я думаю, що мене завжди лякало, що мій батько може щось зробити. Я виглядала непривабливою, не почувалася собою у власній шкірі", — говорить співачка і додає, що батько змушував її почуватися гірше за собаку.

Після того, як Спірс виграла суд, вони с Асгарі побралися.

Зйомку з третім чоловіком Спірс влаштувала на тлі чуток про свою наркотичну залежність. Нещодавно її другий чоловік, колишній танцюрист Кевін Федерлайн заявив, що вона нібито повернулась до вживання наркотичних речовин. Артистка спростувала всі підозри, але засмутилась через те що її сини підтримали батька.

Раніше Брітні Спірс була заміжня за Джейсоном Александом та Кевіном Федерляйном, від якого народила двох синів.

Нагадаємо, ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн потрапив у скандальну історію. Він заборгував кругленьку суму за навчання своїх дітей.