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Брітні Спірс підловили на брехні — до чого тут принц Гаррі

2 листопада 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс підловили на брехні — до чого тут принц Гаррі
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижні вийшли скандальні мемуари "Жінка в мені" американської співачки Брітні Спірс.  У своїх соціальних мережах вона заявила, що її книга є найбільш продаваними мемуарами знаменитостей в історії. Втім це виявилось не зовсім правдою. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Про мемуари Брітні Спірс

За тиждень книгу  "Жінка в мені" було продано у Сполучених Штатах Америки в кількості 1,1 мільйона примірників, включаючи друковані видання, попередні продажі, електронні та аудіокниги.

І хоча ці цифри вражають, мемуари принца Гаррі "Запасний", які вийшли на початку цього року, розійшлася тиражем у 1,6 мільйона примірників у США за аналогічний період часу. 

принц Гаррі
Мемуари принца Гаррі. Фото: Vogue UA

Щоправда, на відміну від молодшого сина короля Чарльза III, Брітні майже ніяк не рекламувала книгу.  Єдиним, з ким вона тримала нетривалу комунікацію електронною поштою, було видання People. Решта залежало від її публікацій у соціальних мережах. Це рішення прийняла сама Брітні, яку багато років переслідували папараці. 

Не дуже активно йде просування книги в Україні. Прем'єра мемуарів Спірс запланована аж на літо 2024 року. 

видання
Скриншот: видавництво "Наш Формат"

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Брітні публікує в соцмережах власні оголені фото. Також ми розповідали, з ким насправді втратила цноту Спірс.

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