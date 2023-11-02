Бритни Спирс подловили на лжи — при чем здесь принц Гарри

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Google

На минувшей неделе вышли скандальные мемуары "Женщина во мне" американской певицы Бритни Спирс. В своих социальных сетях она заявила, что ее книга является самым продаваемым мемуаром знаменитостей в истории. Впрочем, это оказалось не совсем правдой.

Об этом сообщает издание TMZ.

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За неделю книга "Женщина во мне" была продана в Соединенных Штатах Америки в количестве 1,1 миллиона экземпляров, включая печатные издания, предварительные продажи, электронные и аудиокниги.

И хотя эти цифры впечатляют, вышедшие в начале этого года мемуары принца Гарри "Запасной" разошлась тиражом в 1,6 миллиона экземпляров в США за аналогичный период времени.

Мемуары принца Гарри. Фото: Vogue UA

Правда, в отличие от младшего сына короля Чарльза III, Бритни почти никак не рекламировала книгу. Единственным, с кем она держала непродолжительную коммуникацию по электронной почте, было издание People. Остальные зависели от ее публикаций в социальных сетях. Это решение приняла сама Бритни, которую многие годы преследовали папарацци.

Не очень активно идет продвижение книги в Украине. Премьера мемуаров Спирс запланирована на лето 2024 года.

Скриншот: издательство "Наш Формат"

Напомним, ранее мы писали, почему Бритни публикует в соцсетях собственные обнаженные фото. Также мы рассказывали, с кем действительно потеряла девственность Спирс.