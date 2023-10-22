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Брітні Спірс пояснила, чому публікує в соцмережах власні оголені фото

22 жовтня 2023 07:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс пояснила, чому публікує в соцмережах власні оголені фото
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом тільки й розмов про  американську співачку Брітні Спірс. Вже наступного тижня вийдуть в продаж мемуари "Жінка в мені", і в мережі з’являються чимало фактів та відповідей на запитання, які турбували багатьох шанувальників 41-ріної зірки. Так, лауреатка премії "Ґреммі" пояснила, чому викладає в соцмережах оголені провокативні фото.

Про це пише видання Page Six.

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Співачка зауважила: вона в курсі того, що багато людей не розуміють, чому вона любить фотографувати себе оголеною або в нових сукнях.

"Але я думаю, якби їх фотографували інші люди тисячі разів, підштовхували позувати для схвалення інших людей, вони б зрозуміли, що я отримую велику радість від того, що позую так, як почуваюся сексуально, і фотографуюся самостійно", — зізналась Спірс. 

Спірс, яка перебувала під опікою батька з 2008 по 2021 рік, за останній час опублікувала незліченну кількість фотографій і відео без одягу в соціальних мережах, демонструючи своє тіло.

Гола Брітні
Брітні обожнює фотографуватися оголеною. Фото: Instagram/britneyspears

Провокаційні публікації вбили клин між Брітні та двома її синами, 18-річним Престоном і 17-річним Джейденом, які живуть з її колишнім чоловіком, танцюристом Кевіном Федерлайном.

"Це схоже на те, ніби їй потрібно опублікувати щось в Instagram, щоб привернути увагу. Це тривало роками і роками і роками, і є високий шанс, що це ніколи не припиниться", — заявив Джейден британському ITV минулого року. 

Спірс не бачила синів майже два роки. Втім нещодавно вони спілкувались телефоном до того, як хлопці переїхали на Гаваї з батьком у серпні.

сини Брітні Спірс
Сини Брітні Спірс (з боків). Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, як саме Джастін Тімберлейк вирішив розірвати стосунки з Брітні Спірс. Також ми розповідали, що Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту.

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