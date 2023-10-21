Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс зізналася, що втратила цноту задовго до свого роману з Джастіном Тімберлейком, незважаючи на свої попередні заяви. У перші роки своєї слави Брітні підтримувала ретельно створений у ЗМІ імідж традиційної техаської дівчини, яка чекає першої шлюбної ночі.

Про це пише Daily Mail.

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Брітні заявляла журналу W, що Джастін, з яким вона почала зустрічатися, коли їй було 17, був "єдиним чоловіком", з якою вона спала за "все своє життя". Тепер, однак, в уривку своїх майбутніх мемуарів, Брітні розповіла справжню історію свого першого разу.

У своїй новій книзі "Жінка в мені" вона розповіла, що їй було всього 14 років, коли вона втратила цноту з 17-річним найкращим другом свого старшого брата Браяном Спірсом.

Після того, як вона стала відомою, її інтимне життя або ймовірна його відсутність перебувало під пильною увагою ЗМІ з її підліткового віку й до її зрілості.

Вона зіткнулася з критикою від американських батьків, які були розлючені через її непристойні виступи, але вона стверджувала, що в реальному житті була незайманою.

Однак після того, як вони з Джастіном розсталися в 2002 році, він публічно звинуватив її в невірності та зруйнував її незайманий публічний образ.

Брітні відповіла в W, що Джастін був єдиним чоловіком, з яким вона коли-небудь була, і що вона чекала "два роки", щоб лягти з ним у ліжко.

Однак у 2008 році мати Брітні Лінн Спірс опублікувала мемуари, в яких оголосила, що її дочка поп-принцеса почала інтимне життя у віці 14 років.

Вона стверджувала, що вперше Брітні була з 18-річним шкільним футболістом, з яким вона заохочувала Брітні зустрічатися, щоб підвищити її популярність у школі.

Нагадаємо, Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту.

Раніше Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.