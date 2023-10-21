Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту arrow

Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту

21 жовтня 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс зізналася, що втратила цноту задовго до свого роману з Джастіном Тімберлейком, незважаючи на свої попередні заяви. У перші роки своєї слави Брітні підтримувала ретельно створений у ЗМІ імідж традиційної техаської дівчини, яка чекає першої шлюбної ночі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Брітні Спірс перестала приховувати правду

Брітні заявляла журналу W, що Джастін, з яким вона почала зустрічатися, коли їй було 17, був "єдиним чоловіком", з якою вона спала за "все своє життя". Тепер, однак, в уривку своїх майбутніх мемуарів, Брітні розповіла справжню історію свого першого разу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 2000s (@2000smagical)

У своїй новій книзі "Жінка в мені" вона розповіла, що їй було всього 14 років, коли вона втратила цноту з 17-річним найкращим другом свого старшого брата Браяном Спірсом.

Після того, як вона стала відомою, її інтимне життя або ймовірна його відсутність перебувало під пильною увагою ЗМІ з її підліткового віку й до її зрілості.

Вона зіткнулася з критикою від американських батьків, які були розлючені через її непристойні виступи, але вона стверджувала, що в реальному житті була незайманою.

Однак після того, як вони з Джастіном розсталися в 2002 році, він публічно звинуватив її в невірності та зруйнував її незайманий публічний образ.

Брітні відповіла в W, що Джастін був єдиним чоловіком, з яким вона коли-небудь була, і що вона чекала "два роки", щоб лягти з ним у ліжко.

Однак у 2008 році мати Брітні Лінн Спірс опублікувала мемуари, в яких оголосила, що її дочка поп-принцеса почала інтимне життя у віці 14 років.

Вона стверджувала, що вперше Брітні була з 18-річним шкільним футболістом, з яким вона заохочувала Брітні зустрічатися, щоб підвищити її популярність у школі.

Нагадаємо, Брітні Спірс розповіла, як Тімберлейк "втішав" її після аборту.

Раніше Брітні Спірс позбулася дитини Джастіна Тімберлейка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі