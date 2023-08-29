Стало відомо, чим займеться чоловік Брітні Спірс після їхнього розлучення

Співачка Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Сем Асгарі зосереджений на тому, щоб розвинути свою акторську кар'єру після розриву з Брітні Спірс. 29-річний колишній особистий тренер подав на розлучення з 41-річною співачкою16 серпня, посилаючись на непримиренні розбіжності.

Про це пише Daily Mail.

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Амбіції Сема Асгарі

Сем Асгарі планує продовжувати акторську кар'єру, коли закінчиться страйк акторів у Голлівуді.

"Він не брав участі в жодних проектах до страйку, і, очевидно, нічого не планує, оскільки Голлівуд залишається закритим, але він думає про акторство", — розповідає джерело з оточення колилшнього чоловіка Брітні Спірс.

Сем працював у Royal Personal Training у Лос-Анджелесі, коли вони з Брітні почали зустрічатися.

Інсайдер сказав, що він також зосереджений на "проведенні часу зі своєю сім’єю", оскільки він розлучився з Брітні, і "переважно піклується про свою маму в Лос-Анджелесі", після того як вона повернулася з лікарні кілька тижнів тому після травми в аварії.

Повідомлялося, що Брітні тижнями залишалася сама, перш ніж її чоловік Сем подав на розлучення, оскільки він регулярно був у від’їзді, працюючи над зйомками.

"Брітні хотіла казку, але вона її не отримала. Вона відчувала, що любов Сема не була безумовною. Звичайно, вона почувається розчарованою…будь-хто б почувався. Вам потрібно лише запитати: "Де він був, коли Брітні знімала всі свої відео в Instagram?". Він просто зникав на кілька місяців, щоб поїхати на зйомки, а вона залишалася сама. Були моменти, коли він просто вставав і йшов", — говорить джерело.

За чутками, Сем розлучився з Брітні, оскільки її поведінка стала настільки неясною, що вона кидала ножі в стіни їхнього будинку в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Раніше ми писали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.