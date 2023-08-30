Бритни Спирс подозревает бывшего мужа в секретном сговоре со своим отцом

Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Бритни Спирс считает, что бывший супруг Сэм Асгари "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летний Сэм подал на развод с 41-летней Бритни после 13 месяцев брака, однако источник, близкий к поп-звезде, теперь утверждает, что у нее начались серьезные сомнения в отношениях задолго до того, как они официально развелись.

По словам инсайдера семьи Спирс, Бритни подозревала, что актер, с которым она начала встречаться за пять лет до того, как закончилась длительная опека над ней ее отца, сотрудничал с 71-летним Джейми, чтобы предоставить ему личные подробности о ее жизнь.

"Бритни имеет основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставил Джейми информацию, которая помогла бы удержать ее взаперти. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни чувствует, что Сэм все время ее обманывал", — сообщил источник.

Менее чем через два месяца после знакомства Сэма и Бритни на съемках ее видео Slumber Party 28 декабря 2016 года они стали встречаться. В то время жизнью Бритни руководил ее отец, который полностью контролировал ее финансы, карьеру и повседневную деятельность.

Хотя круг поп-звезды ограничивался ее танцорами и коллегами, котрые были вовлечены в ее карьеру, Сэма приняли в семью Спирс. Он присоединялся к ним во время отпусков и семейных прогулок.

С тех пор как Сэм познакомился с Бритни, его актерская карьера пошла вверх; до того, как их роман стал публичным, у него была лишь одна актерская роль — камео в видео Fifth Harmony.

Однако с тех пор он снялся в дюжине фильмов и телевизионных шоу — его последняя роль в одном фильме с Николь Кидман.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы писали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, подавший на развод.