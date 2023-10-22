Бритни Спирс объяснила, почему публикует в соцсетях собственные обнаженные фото
Последнее время только и разговоров об американской певице Бритни Спирс. Уже на следующей неделе выйдут в продажу мемуары "Женщина во мне", и в сети появляется немало фактов и ответов на вопросы, которые беспокоили многих поклонников 41-летней звезды. Так, лауреатка премии "Грэмми" объяснила, почему выкладывает в соцсетях обнаженные провокационные фото.
Об этом пишет издание Page Six.
Оголенка от Бритни Спирс
Певица отметила: она в курсе того, что многие не понимают, почему она любит фотографировать себя обнаженной или в новых платьях.
"Но я думаю, если бы их фотографировали другие люди тысячи раз, подталкивали позировать для одобрения других людей, они бы поняли, что я получаю большую радость от того, что позирую так, как чувствую себя сексуально, и фотографируюсь самостоятельно", — призналась Спирс.
Спирс, находившаяся на попечении отца с 2008 по 2021 год, за последнее время опубликовала бесчисленное количество фотографий и видео без одежды в социальных сетях, демонстрируя свое тело.
Провокационные публикации вбили клин между Бритни и двумя ее сыновьями, 18-летним Престоном и 17-летним Джейденом, живущим с ее бывшим мужем, танцором Кевином Федерлайном.
"Это похоже на то, что ей нужно опубликовать что-то в Instagram, чтобы привлечь внимание. Это продолжалось годами и годами, и есть высокий шанс, что это никогда не прекратится", — заявил Джейден британскому ITV в прошлом году.
Спирс не видела сыновей почти два года. Впрочем, они недавно общались по телефону до того, как парни переехали на Гавайи с отцом в августе.
Напомним, ранее мы писали, как именно Джастин Тимберлейк решил разорвать отношения с Бритни Спирс. Также мы рассказывали, что Спирс впервые призналась, с кем действительно потеряла девственность.
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