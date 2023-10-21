Стало відомо, як саме Тімберлейк вирішив розірвати стосунки з Брітні Спірс

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс. Фото: Google

Вже наступного вівторка, 24 жовтня, вийдуть в продаж мемуари "Жінка в мені" американської співачки Брітні Спірс. Чимало сторінок книги присвячено роману з шоуменом Джастіном Тімберлейком. Стало відомо, як пройшов день, коли він повідомив Брітні про розставання.

Про це пише видання Page Six.

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З’ясувалось, що Тімберлейк кинув Спірс, надіславши їй СМС із двох слів It’s over, що в перекладі з англійської "Все скінчено". Це сталося в лютому 2002 року. Брітні тоді було лише 20, вона активно працювала на знімальному майданчику музичного кліпу Overprotected: The Darkchild Remix у центрі Лос-Анджелеса.

Режисер Кріс Епплбаум показав Спірс за лаштунками за лічені години до того, як її кинув Тімберлейк. Він згадав, що Брітні раптово зникла приблизно на 20-40 хвилин. За його словами, це занадто довго, така зупинка обходиться продюсерам мінімум у 20 тисяч доларів.

Брітні Спірс за лічені години до розставання з Джастіном Тімберлейком. Фото: Google

Коли він підійшов до її трейлера, то побачив, як співачка сидить на підлозі, схрестивши ноги, з розмазаним макіяжем і в сльозах. Спірс, яка була одягнена в спортивний костюм від Juicy Couture, піднесла свій розкладний телефон Motorola до Епплбаум і сказала: "Я не можу в це повірити. Подивись це. Це сталося". Потім вона показала текст від Тімберлейка, у якому було написано: "Все скінчено".

За словами Епплбаум, Тімберлейк був розлючений через інтрижку Брітні з хореографом Вейдом Робсоном. Спірс визнала необережність у нових мемуарах.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту. Також ми розповідали, як Тімберлейк "втішав" Спірс після аборту.