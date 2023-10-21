Стало відомо, як саме Тімберлейк вирішив розірвати стосунки з Брітні Спірс
Вже наступного вівторка, 24 жовтня, вийдуть в продаж мемуари "Жінка в мені" американської співачки Брітні Спірс. Чимало сторінок книги присвячено роману з шоуменом Джастіном Тімберлейком. Стало відомо, як пройшов день, коли він повідомив Брітні про розставання.
Про це пише видання Page Six.
Розставання Брітні та Джастіна
З’ясувалось, що Тімберлейк кинув Спірс, надіславши їй СМС із двох слів It’s over, що в перекладі з англійської "Все скінчено". Це сталося в лютому 2002 року. Брітні тоді було лише 20, вона активно працювала на знімальному майданчику музичного кліпу Overprotected: The Darkchild Remix у центрі Лос-Анджелеса.
Режисер Кріс Епплбаум показав Спірс за лаштунками за лічені години до того, як її кинув Тімберлейк. Він згадав, що Брітні раптово зникла приблизно на 20-40 хвилин. За його словами, це занадто довго, така зупинка обходиться продюсерам мінімум у 20 тисяч доларів.
Коли він підійшов до її трейлера, то побачив, як співачка сидить на підлозі, схрестивши ноги, з розмазаним макіяжем і в сльозах. Спірс, яка була одягнена в спортивний костюм від Juicy Couture, піднесла свій розкладний телефон Motorola до Епплбаум і сказала: "Я не можу в це повірити. Подивись це. Це сталося". Потім вона показала текст від Тімберлейка, у якому було написано: "Все скінчено".
За словами Епплбаум, Тімберлейк був розлючений через інтрижку Брітні з хореографом Вейдом Робсоном. Спірс визнала необережність у нових мемуарах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс вперше зізналася, з ким насправді втратила цноту. Також ми розповідали, як Тімберлейк "втішав" Спірс після аборту.
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