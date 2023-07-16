Чоловік Брітні Спірс проігнорував її фірмові танці у купальнику

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс порадувала фанатів черговою порцією танців. Але чоловік артистки, вочевидь, вже мало на них звертає увагу.

Про це свідчить допис зірки у її Instagram.

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Зайнятий чоловік

На відео, Спірс, як завжди безтурботно танцює у купальнику під пісню Мадонни. Але, якщо придивитися, то можна побачити позаду артистки її чоловіка, актора та фітнес-тренера Сема Асгарі, який сидить на дивані, щось роздивляється на телефоні, та геть не звертається увагу на свою дружину.

Перед тим, як записувати чергове відео, Спірс повернулася з прогулянки верхи. За словами артистки, вона пережила неймовірний досвід, тож танці відображають її гарний настрій.

"Вперше проїхалася верхи на пляжі!!! Дуже було страшно, але ніколи не почувалася більш живою", — поділилася зірка з фоловерами.

Пізніше співачка поділилася іншим відео, яке вже прокоментувала досить серйозно.

Брітні Спірс попередила, що може бути найзлішою жінкою на світі. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Сіль лікує всі рани! Я була на океані вчора годинами! Смішно, що нам усім кажуть, що дорослим треба рости! Океан завжди пробуджує мою внутрішню дитину, і це найбільший виклик для мене, щоб зберегти жінку в собі, поки я писала книгу! Світ може зробити вас гірким і холодним! Я гралася з цими дітьми під час цієї подорожі. Прочитавши книгу, більшість, напевно, скажуть, що вона повинна бути найзлішою жінкою після того, що вона пережила, і це так! Я маю бути! Мені шкода, але після всього цього, я навчилася миритися з цим. Я не хочу бути самовільною людиною, яка сприймає себе надто серйозно! Моє життя було нелегким, але з іншого боку я знаю, що мене люблять! У розмові з вами нехай мій дитячий тон не вводить вас в оману. 100 відсотків за 2 секунди, якщо ти мене розлютиш, я зможу стати найзлішою жінкою в світі! Залишайтеся щасливими, люди, життя занадто коротке!", — порадила Спірс.

Раніше сталов відомо, що Брітні Спірс готується до презентації власних мемуарів. Стала відома дата релізу довгоочікуваної книги, її назва, обкладинка та ціна.

Нагадаємо, чоловік співачки Брітні Спірс прокоментував її побиття. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною.