Бритни Спирс представила новую песню с обладателем Grammy

Певцы Бритни Спирс и Will.i.am. Фото: Epic Records

Певица Бритни Спирс снова возвращается к музыке. Принцесса поп-музыки и певец Will.i.am выпустили новый сингл Mind Your Business.

Об этом пишет Variety.

Читайте также:

Звездное воссоединение

Mind Your Business знаменует первое воссоединение Спирс и Will.i.am после их трижды платинового хита Scream & Shout в 2012 году. В начале этого года Scream & Shout достиг миллиарда просмотров на YouTube.

В прессрелизе для Mind Your Business говорится, что "энергия Спирс поднимеют песню на новые высоты".

Говоря о новом сингле на этой неделе, Will.i.am похвалил Спирс во время интервью CBS Mornings.

"Я был поклонником, другом и поклонником Бритни на протяжении многих лет. Поддерживал, был рядом, чтобы помочь, когда она боролась за свою свободу. Она удивительный человек. Музыка — это терапия для многих людей. Танец — это терапия для многих людей… И когда у вас есть связь с музыкой, ритмом, вы это, вы, через что вы проходите, и когда я вижу ее танцы в ее Instagram, вижу, как она любит музыку", — сказал артист.

Описывая значение песни Mind Your Business, Will.i.am сказал:

"Когда ты в центре внимания, ты часто хочешь жить своей жизнью. В песне есть слова, которые указывают на это… Есть тонкий предел, и каждый заслуживает конфиденциальности", — убеждает артист.

Спирс, была в центре внимания большую части своей жизни — сначала в "Клубе Микки Мауса" Диснея, а затем стала известной благодаря своему прорывному хиту Baby One More Time, вышедшему в 1998 году, когда она была подростком. Последний полноформатный студийный альбом Спирс Glory вышел в 2016 году. Ее дуэт с Элтоном Джоном Hold Me Closer дебютировал под номером один в танцевальном и электронном чартах Billboard в прошлом году и стал 14-м для Спирс. Вошел в 10 лучших синглов в чарте Billboard Hot 100.

Will.i.am, фронтмен Black Eyed Peas и лауреат Грэмми продюсер, а также артист, недавно отметил свое сольное возвращение после десятилетия песней The Formula с участием Лила Уэйна. Ожидается, что скоро Will.i.am выпустит свой пятый сольный альбом, сообщает Epic.

Что касается Спирс, новая музыка — это не единственное, что ожидается от поп-иконы. Недавно она объявила, что в октябре этого года выпустит мемуары The Woman In Me.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс готовится к презентации собственных мемуаров. Стала известна дата релиза долгожданной книги, ее название, обложка и цена.

Напомним, муж Бритни Спирс прокомментировал ее избиение. Сэм Асгари возмутился ситуацией с его женой.