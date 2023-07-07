Чоловік Брітні Спірс гнівно прокоментував її побиття

Співачка Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Чоловік співачки Брітні Спірс, яка отримала ляпаса від охоронця відомого спортсмена, прокоментував інцидент. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною.

Відповідний допис Сем розмістив у своєму Instagram.

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Днями співачка Брітні Спірс побачила в Лас-Вегасі відомого гравця НБА Віктор Вембаньяма, який грає за команду "Сан-Антоніо Сперс". Спірс хотіла зробити фото зі спортсменом, але охоронець грубо відштовхнув співачку та вдарив по обличчю.

Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі прокоментував скандал навколо його дружини. Фото: instagram.com/samasghari/

Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі прокоментував скандал навколо його дружини. Фото: instagram.com/samasghari/

"Я проти насильства у будь-якому прояві, за винятком самозахисту чи захисту того, хто слабший. Але захист будь-якої жінки, особливо моєї дружини, не підлягає дискусії. Я вважаю свою реакцію стриманою, враховуючи те, що сталося, і я сподіваюся, що чоловік, про якого йдеться, засвоїть урок і змінить свою зневагу до жінок. Дякуємо за підтримку", — прокоментував Асгарі.

Також чоловік співачки згодом додав, що його дружина за 25 років своєї успішної кар'єри жодного разу не образила шанувальника.

Нагадаємо, чоловік артистки Сем Асгарі привітав її з першою річницю шлюбу.

Раніше Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвиля у жовтому бікіні.