Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк "утешал" ее после аборта

Певцы Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. Фото: instagram.com/2000smagical/

Джастин Тимберлейк играл на гитаре для Бритни Спирс, когда она рыдала после прерывания незапланированной беременности. Спирс шокировала поклонников, утверждая в своих мемуарах, что она сделала аборт в возрасте 19 лет, потому что Тимберлейк, которому в то время тоже было 19 лет, "не был готов" к отцовству.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара встречалась с 1999 по 2002 год — инсайдер рассказал DailyMail, что Тимберлейк всегда надеялся, что аборт останется "тайной".

Согласно Us Weekly, Спирс подробно описывает последствия "болезненного" решения, вспоминая момент, когда Тимберлейк начал "играть на гитаре", когда она "плакала" на полу ванной комнаты.

Тимберлейк "думал, что, может быть, музыка поможет" утешить певицу.

Инсайдеры рассказали, что Тимберлейк "осознает", что его прошлое отношение к Спирс может "преследовать его", поэтому он не планирует комментировать мемуары артистки.

"Джастин думал, что решение, которое они приняли, было общим, и он намеревался никогда не говорить об этом, чтобы это навсегда осталось их тайной", — сказал инсайдер эксклюзивно DailyMail.

Напомним, Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка.

Ранее мы писали, что разведенная Бритни Спирс пишет второй том мемуаров.