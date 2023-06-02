Ексчоловік Брітні Спірс роками не платив за навчання дітей: яка сума боргу

Кевін Федерлайн. Фото: instagram.com/pagesix

Ексчоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн потрапив у скандальну історію. Чоловік заборгував кругленьку суму за навчання своїх дітей.

Про це пише TMZ.

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Кевін жодного разу за останні кілька років не платив за навчання дітей, а саме дітей від шлюбу з теперішньою дружиною. Чоловік заборгував навчальному закладу $15 тисяч, йдеться у судовому позові. Крім основної суми заборгованості, школа вимагає 10% пені за кожен рік з 2019 року.

Кевін Федерлайн виховує шістьох дітей: двох хлопців від шлюбу зі співачкою Брітні Спірс, доньку з сином від колишньої нареченої Шар Джексон та двох доньок від теперішньої дружини.

Раніше Кевін Федерлайн неодноразово звертався до суду з вимогою збільшити аліменти, які йому на синів платить співачка.

Нещодавно стало відомо, що Кевін плаує переїхати на Гаваї з синами від Брітні Спірс. Але для цього він повинен отримати письмову згоду від неї.



Нагадаємо, Брітні Спірс вперше за багато років ворожнечі зустрілась з рідною матір'ю. Мати та донька багато років не спілкується. Вона не запросила на весілля з актором та фітнес-тренером Семом Асгарі ані батьків, ані сестру.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс креативно спростувала чутки про розлучення з третім чоловіком, актором та фітнес-інструктором Семом Асгарі. Зіркова парочка пристрасно демонструвала почуття на відео.