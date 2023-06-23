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Бритни Спирс в ярком бикини устроила фотосессию в океанских волнах

23 июня 2023 17:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бритни Спирс в ярком бикини устроила фотосессию в океанских волнах
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britney_spears_2023/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бритни Спирс в последнее время вызвала беспокойство своих близких из-за состояния здоровья. Звезде приписывали употребление наркотических веществ, но, судя по недавней фотосессии, артистка беззаботно наслаждается жизнью.

Видео и фото с мужем певица поделилась в соцсети Instagram.

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Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини. Очевидно, съемку проводил муж певицы Сэм Асгари, потому что позже она выставила их совместные счастливые фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бритни Спирс встретила Сэма Асгари во время съемок своего клипа. В 2021 году пара обручилась. Именно Асгари поддержал певицу во время ее суда с отцом.

"Мой отец всегда говорил мне, что я слишком толстая! Я никогда не чувствовала себя достаточно красивой, я думаю, что меня всегда пугало, что мой отец может что-то сделать. Я выглядела непривлекательной, не чувствовала себя комфортно в собственной коже",  говорит певица и добавляет, что отец заставлял ее чувствовать себя хуже собаки.

После того, как Спирс выиграла суд, они с Асгари поженились.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Съемку с третьим мужем Спирс устроила на фоне слухов о своей наркотической зависимости. Недавно ее второй муж, бывший танцор Кевин Федерлайн, заявил, что она якобы вернулась к употреблению наркотических веществ. Артистка опровергла все подозрения, но расстроилась из-за того, что ее сыновья поддержали отца.

Ранее Бритни Спирс была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерляйном, от которого родила двух сыновей.

Напомним, экс-муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн попал в скандальную историю. Мужчина задолжал кругленькую сумму за обучение своих детей.

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