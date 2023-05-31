Колишній чоловік Брітні Спірс поставив їй ультиматум і пригрозив судом

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: google.com

Американська співачка Брітні Спірс може повернутися до суду. Її колишній чоловік, танцюрист Кевін Федерлайн, готує позов проти артистки.

Про це повідомляє видання TMZ.

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В березні 2007 року Спірс розлучилась з другим чоловіком. Весь цей час він є опікуном їхніх двох синів. Тепер же Кевін планує переїхати з родиною з Лос-Анджелеса на Гаваї. Втім, задля цього він повинен отримати письмову згоду від Спірс. Без неї 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден Джеймс не зможуть сісти в літак та відправитися на острови в Тихому океані.

Втім 41-річна Брітні ігнорує запит від колишнього чоловіка. Юрист Федерлайна заявив, що Кевін має 100% юридичну опіку та 100% де-факто фізичну опіку над хлопцями. Сама ж Брітні, за його словами, не бачила синів понад рік.

То ж якщо до п’ятниці, 2 червня, Спірс не надасть письмову згоду, команда юристів танцюриста звернеться до суду, аби йому дали право на переїзд без узгодження з колишньою дружиною. Адвокати співачки поки що не прокоментували цю ситуацію.

Кевін Федерлайн з синами. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс вперше за багато років ворожнечі зустрілась з рідною матір'ю. Також ми розповідали, що співачка креативно спростувала чутки про розлучення з третім чоловіком, актором та фітнес-інструктором Семом Асгарі.