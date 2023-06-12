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Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям

12 июня 2023 08:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс отреагировала на слухи о наркотической зависимости и обратилась к сыновьям
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне второй муж американской певицы Бритни Спирс, бывший танцор Кевин Федерлайн, шокировал заявлением, что 41-летняя артистка якобы вернулась к употреблению наркотических веществ. В своем заявлении он вспомнил и сыновей Спирс, которые волнуются за нее. Бритни не стала молчать.

Певица опубликовала откровенный пост в своем Instagram.

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Подробности

Певица опровергла слухи о своей наркотической зависимости. И если к "разборкам" с бывшим мужем Спирс уже привыкла, то позиция ее сыновей, 17-летнего Престона и 16-летнего Джейдена делает ей больно. По словам Кевина, парни отказываются видеться с Бритни именно из-за ее зависимости. До этого ходили слухи, что сыновьям стыдно за обнаженные фото матери в соцсетях.

"Так вы, парни, ходите за моей спиной и говорите обо мне. Это разрывает мое сердце, а новости такие жалкие... Это грустно, потому что все сидят сложа руки, будто это нормально, чтобы придумать ложь. Надеюсь, это просто ненавистная новость, и ни Кевин, ни Престон не сказали ни одной из этих вещей. В любом случае я справлюсь", — заявила Бритни.

Скриншот: Instagram/britneyspears

Также Спирс вспомнила, как ее сыновья посещали ее дом. Один из них закрывался у себя в комнате. А с другим она играла на фортепиано. Правда, когда Бритни сказала, что хочет еще раз их увидеть, они исчезли из ее жизни и больше певица вживую их так и не видела.

Сыновья Бритни Спирс с родственницей. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что третий муж Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы. Также мы рассказывали, что Кевин Федерлайн поставил Бритни Спирс ультиматум и пригрозил судом.

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