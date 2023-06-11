Ексчоловік Брітні Спірс заявив, який саме наркотик вживає співачка

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн до розлучення. Фото: Google

Другий чоловік американської співачки Брітні Спірс шокував своєю новою заявою. 45-річний колишній танцюрист Кевін Федерлайн стверджує, що артистка почала знову вживати наркотичні речовини.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Федерлайн, з яким співачка розлучилась 2007 року, публічно висловив занепокоєння щодо фізичного та ментального станів Брітні. Кевін побоюється, що наркотична залежність може призвести до сумних наслідків і Спірс повторить долю британської співачки Емі Вайнгауз, яка померла 2011 року. Також Кевін наважився припустити, яку саме речовину приймає Брітні.

"Я боюся, що вона зараз приймає метамфетамін. Я молюся, щоб хтось заговорив про це, щоб вона прийшла до тями. Це так жахливо. Вона мати моїх хлопчиків", — зізнався Кевін.

Колишній танцюрист наголосив, що 17-річний Престон і 16-річний Джейден відмовляються бачитися з Брітні саме через її залежність. До цього ходили чутки, що хлопцям соромно за оголені фото матері у соцмережах.

Федерлайн стверджує, що його сини вже бачили, як Спірс отримує наркотики, які їй доставляють додому.

"Щоразу, коли хтось телефонує, я боюся почути сумні новини. Я не хочу, щоб хлопчики прокинулися одного ранку і виявили, що їхня мати померла від передозування", — підсумував Кевін.

Сини Брітні Спірс з родичкою. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кевін Федерлайн поставив Брітні Спірс ультиматум і пригрозив їй судом. Також ми розповідали, що третій чоловік Брітні Спірс привітав її з першою річницею весілля.

Редакція Новини.LIVE нагадує про шкоду для здоров'я від вживання наркотичних та інших заборонених речовин, а також кримінальну відповідальність за це, а також їхнє виробництво та розповсюдження.