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Брітні Спірс відреагувала на слова про те, що вона заслужила на побиття

12 липня 2023 19:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс відреагувала на слова про те, що вона заслужила на побиття
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/army.britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс потрапила в скандальний інцидент. Зірку вдарив охоронець відомого баскетболіста. А нещодавно на одному з радіоефірів ведучі зазначили, що співачка "заслужила" отримати ляпас.

Про це пише Daily Mail.

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Брітні Спірс відповіла радіостанції, яка заявила, що вона "заслужила на ляпас" під час зустрічі з охоронцем Віктора Вембаньями в Лас-Вегасі.

Інцидент стався минулого тижня. 41-річна попзірка була підбігла до 19-річної зірки НБА біля ресторану в Лас-Вегасі. Але охорона відштовхнула її.

"Я чула у новинах, що я ніби заслуговую на те, щоб мене вдарили. Охорона "виконувала свою роботу і захищала свого клієнта". Я була із найвідомішими людьми у світі. З гуртом NSYNC одного разу. Дівчатам хотілося буквально кидатися на них... Мене збили троє 12-річних, які намагалися отримати мою фотографію. Моя охорона жодного разу не торкалася їх і навіть не наближалася до них", — прокоментувала співачка, але не уточнила, на якій радіостанції саме чула коментар про себе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

Спірс сказала, що жодна жінка ніколи не заслуговує на те, щоб її побили.

"Я просто поплескала його по спині, і мене вдарили тильною стороною долоні, я впала на підлогу. Мій найкращий друг підняв мене і обійняв", — говорить артистка.

Спірс, яка оприлюднила обкладинку своїх довгоочікуваних мемуарів The Woman In Me у вівторок, також додала, що хоча вона отримала особисті вибачення від охоронця, але все ще чекає на публічні.

"І я отримала вибачення за своїм столиком через 30 хвилин. Але я ще не отримала публічних вибачень", — говорить зірка.

Розслідування інциденту поліцейським департаментом Лас-Вегаса виявило, що Спірс насправді вдарила себе по обличчю після того, як охоронець, який захищав французького спортсмена, відштовхнув її руку від нього.

Джерело, близьке до співачки, раніше повідомило DailyMail.com, що Спірс "хоче щоб перед нею вибачилися" і що дії охоронця були небезпечними та "огидними".

Раніше сталов відомо, що американська співачка Брітні Спірс готується до презентації власних мемуарів. Стала відома дата релізу довгоочікуваної книги, її назва, обкладинка та ціна.

Нагадаємо, чоловік співачки Брітні Спірс прокоментував інцидент. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною.

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