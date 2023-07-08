Поліція закрила справу про побиття Брітні Спірс

Співачка Брітні Спірс. Фото:

Скандал навколо побиття співачки Брітні Спірс обріс новими подробицями. Після того, як поліція вивчила відеоматеріали, правоохоронці оголосили про своє рішення.

Про це пише The Guardian.

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Сама себе вдарила

Поліція Лас-Вегаса закрила справу про ймовірне побиття Брітні Спірс після того, як переглянули зйомки з камер відеоспостереження на місці інциденту. На відео помітно, що співачка сама випадково вдарила себе по обличчю після того, як охоронець Віктора Вембаньями прибрав її руку з плеча спортсмена.

Друзі співачки обурені поведінкою охоронця спортсмена та стверджують, що все, що потрібно Спірс, це публічні вибачення.

"А якби там була дитина? Якби людина з обмеженими можливостями поплескала її по плечу, попросивши автограф? Його посадили б у в'язницю. Охоронець гадки не мав, хто за його спиною, він просто вдарив. Ніхто не біг, не кричав, жодних протиправних дій проти охоронця. Вони просто образили її. Їм треба вибачитись, і все вщухне. Але натомість вони стверджують, що вона сама себе вдарила, хоча на відео видно інше. Після того, що вона пройшла, вони звинувачують її у всьому", — поділився друг співачки.

Раніше Брітні Спірс підійшла до 19-річного французького баскетболіста Віктора Вембаньями, який прямував до ресторану в одному з комплексів казино в Лас-Вегасі, і доторкнулася до нього зі спини, щоб привернути його увагу. Охоронець спортсмена, швидко зреагувавши, відштовхнув співачку. Брітні звернулася до поліції, звинувативши чоловіка у побитті.

Нагадаємо, чоловік співачки Брітні Спірс прокоментував інцидент. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною..

Раніше Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвилях у жовтому бікіні.