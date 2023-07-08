Поліція закрила справу про побиття Брітні Спірс
Скандал навколо побиття співачки Брітні Спірс обріс новими подробицями. Після того, як поліція вивчила відеоматеріали, правоохоронці оголосили про своє рішення.
Про це пише The Guardian.
Сама себе вдарила
Поліція Лас-Вегаса закрила справу про ймовірне побиття Брітні Спірс після того, як переглянули зйомки з камер відеоспостереження на місці інциденту. На відео помітно, що співачка сама випадково вдарила себе по обличчю після того, як охоронець Віктора Вембаньями прибрав її руку з плеча спортсмена.
Друзі співачки обурені поведінкою охоронця спортсмена та стверджують, що все, що потрібно Спірс, це публічні вибачення.
"А якби там була дитина? Якби людина з обмеженими можливостями поплескала її по плечу, попросивши автограф? Його посадили б у в'язницю. Охоронець гадки не мав, хто за його спиною, він просто вдарив. Ніхто не біг, не кричав, жодних протиправних дій проти охоронця. Вони просто образили її. Їм треба вибачитись, і все вщухне. Але натомість вони стверджують, що вона сама себе вдарила, хоча на відео видно інше. Після того, що вона пройшла, вони звинувачують її у всьому", — поділився друг співачки.
Раніше Брітні Спірс підійшла до 19-річного французького баскетболіста Віктора Вембаньями, який прямував до ресторану в одному з комплексів казино в Лас-Вегасі, і доторкнулася до нього зі спини, щоб привернути його увагу. Охоронець спортсмена, швидко зреагувавши, відштовхнув співачку. Брітні звернулася до поліції, звинувативши чоловіка у побитті.
Нагадаємо, чоловік співачки Брітні Спірс прокоментував інцидент. Сем Асгарі обурився ситуацією, яка сталася з його дружиною..
Раніше Брітні Спірс порадувала фанатів черговим відео, на якому демонструє фігуру та гарний настрій. Артистка позувала в океанських хвилях у жовтому бікіні.