Бритни Спирс отреагировала на слова о том, что она заслужила избиение

Певица Бритни Спирс попала в скандальный инцидент. Звезду ударил телохранитель известного баскетболиста. А недавно на одном из радиоэфиров ведущие отметили, что певица "заслужила" пощечину.

Об этом пишет Daily Mail.

Ни одна женщина не заслуживает быть побитой

Бритни Спирс ответила радиостанции, которая заявила, что она "заслужила пощечину" во время встречи с охранником Виктора Вембаньями в Лас-Вегасе.

Инцидент произошел на прошлой неделе. 41-летняя поп-звезда подбежала к 19-летней звезде НБА возле ресторана в Лас-Вегасе. Охрана оттолкнула ее.

"Я слышала в новостях, что я будто заслуживаю того, чтобы меня ударили. Охрана якобы "выполняла свою работу и защищала своего клиента". Я была с самыми известными людьми в мире. С группой NSYNC однажды. Девушкам хотелось буквально броситься на них. Меня сбили трое 12-летних, которые пытались получить мою фотографию. Моя охрана ни разу не касалась их и даже не приближалась к ним", — прокомментировала певица, но не уточнила, на какой именно из радиостанций слышала о себе комментарий.

Спирс сказала, что ни одна женщина никогда не заслуживает того, чтобы ее избили.

"Я просто похлопала его по спине, и меня ударили тыльной стороной ладони, я упала на пол. Мой лучший друг поднял меня и обнял", — говорит артистка.

Спирс, обнародовавшая обложку своих долгожданных мемуаров The Woman In Me во вторник, также добавила, что хотя она получила личные извинения от охранника, но все еще ждет публичных.

"И передо мной извинилась за моим столиком через 30 минут. Но я еще не получила публичных извинений", — говорит звезда.

Расследование инцидента полицейским департаментом Лас-Вегаса обнаружило, что Спирс действительно ударила себя по лицу после того, как охранник, защищавший французского спортсмена, оттолкнул ее руку от него.

Источник, близкий к певице, ранее сообщил DailyMail.com, что Спирс "хочет, чтобы перед ней извинились" и что действия охранника были опасными и "отвратительными".

