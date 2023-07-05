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Бритни Спирс отпраздновала День независимости зажигательными танцами

5 июля 2023 12:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бритни Спирс отпраздновала День независимости зажигательными танцами
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бритни Спирс, как и большинство американцев, отпраздновала День независимости США. Звезда, которой приписывали употребление наркотических веществ, порадовала фолловеров откровенными танцами.

Видео зажигательной хореографии певица поделилась в соцсети Instagram.

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Бритни Спирс время от времени радует смелыми танцами поклонников. Артистка демонстрирует подтянутую фигуру в бикини и исполняет фирменные "па" на камеру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

На этот раз звезда танцевала без мужа в кадре. Недавно раз во время видео к Спирс присоединился любимый Сэм Асгари. Бритни Спирс встретила его во время съемок своего клипа. В 2021 году пара обручилась. Именно Асгари поддержал певицу во время ее суда с отцом.

Ранее Бритни Спирс была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерляйном, от которого родила двух сыновей.

Напомним, муж артистки Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.

Ранее Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини.

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