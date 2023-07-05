Бритни Спирс отпраздновала День независимости зажигательными танцами
Певица Бритни Спирс, как и большинство американцев, отпраздновала День независимости США. Звезда, которой приписывали употребление наркотических веществ, порадовала фолловеров откровенными танцами.
Видео зажигательной хореографии певица поделилась в соцсети Instagram.
Беззаботные танцы
Бритни Спирс время от времени радует смелыми танцами поклонников. Артистка демонстрирует подтянутую фигуру в бикини и исполняет фирменные "па" на камеру.
На этот раз звезда танцевала без мужа в кадре. Недавно раз во время видео к Спирс присоединился любимый Сэм Асгари. Бритни Спирс встретила его во время съемок своего клипа. В 2021 году пара обручилась. Именно Асгари поддержал певицу во время ее суда с отцом.
Ранее Бритни Спирс была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерляйном, от которого родила двух сыновей.
Напомним, муж артистки Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.
Ранее Бритни Спирс порадовала фанатов очередным видео, на котором демонстрирует фигуру и хорошее настроение. Артистка позировала в океанских волнах в желтом бикини.