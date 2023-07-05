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Новоспечена бабуся Демі Мур "засвітила" ідеальну фігуру у бікіні

5 липня 2023 10:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоспечена бабуся Демі Мур "засвітила" ідеальну фігуру у бікіні
Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Демі Мур, яка нещодавно стала бабусею, весело провела День Незалежності США. Зірка у бікіні відпочила біля річки.

Фото Демі поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка порадувала фоловерів серією світлин у купальнику. Зірка у всій красі продемонструвала струнку фігуру у блакитному бікіні. Компанію Демі склав її улюблений песик Пілаф, який має власний Instagram у якого 10,000 фоловерів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

"Щасливого Дня Незалежності. Не забудьте свій сонцезахисний крем", — підписала світлину 60-річна акторка.

Нещодавно Демі Мур стала бабусею. Онуку зірковій акторці та її колишньому чоловікові Брюсу Віллісу народила старша донька Румер від бойфренда Дерека Річарда Томаса. Дівчинку назвали Луетта.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова похизувалася гнучкістю у бікіні. 

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