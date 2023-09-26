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Брітні Спірс влаштувала відверті танці з ножами

26 вересня 2023 13:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брітні Спірс влаштувала відверті танці з ножами
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Брітні Спірс викликала занепокоєння у шанувальників. Зірка опублікувала відео, на якому вона танцює з великими ножами.

Відповідне відео з'явилось у соцмережах співачки.

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Екстремальне захоплення

41-річна поп-зірка відома тим, що публікує танцювальні відео у своєму акаунті в Instagram. Але в останній публікації вона додала абсолютно новий елемент.

 

"Сьогодні я почала гратися на кухні з ножами!!! Не бійтеся, вони не справжні", — Брітні підписала відео.

На відео видно, як вона розмахує двома великими ножами в кожній руці, танцюючи у своїй вітальні. Маленькі песики стоять прямо позаду неї.

Раніше стало відомо, що Брітні "захоплюється ножами" і що їх слід тримати подалі від неї. ЗМІ стверджували, що вона мала ножі як засіб захисту, коли була під опікою.

Брітні Спірс зараз розлучаєтсья з чоловіком Семом Асгарі. 

Подружжя було у шлюбі лише14 місяців. Відтоді, як з’явилася новина про їхній розрив, у ЗМІ з’явилася низка неприємних звинувачень. До речі, колишній чоловік свого часу жалівся на захоплення дружиною ножами.

Сем вирішив розлучитися після того, як поведінка Брітні стала дедалі нестабільнішою, а джерело сказало, що вона "кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Нагадаємо, Брітні Спріс завела близьку дружбу з прибиральником з кримінальним минулим.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.

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