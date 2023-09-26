Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами arrow

Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами

26 сентября 2023 13:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бритни Спирс вызвала беспокойство у поклонников. Звезда опубликовала видео, на котором она танцует с большими ножами.

Соответствующее видео появилось в соцсетях певицы.

Читайте также:

Экстремальное увлечение

41-летняя поп-звезда известна тем, что публикует танцевальные видео в своем аккаунте в Instagram. Но в недавнем из них она добавила совершенно новый элемент.

 

"Сегодня я начала играть на кухне с ножами!!! Не бойтесь, они не настоящие", — Бритни подписала видео.

На видео видно, как она размахивает двумя большими ножами в каждой руке, танцуя в своей гостиной. Маленькие собачки стоят прямо позади нее.

Ранее стало известно, что Бритни "увлекается ножами" и что их следует держать подальше от нее. СМИ утверждали, что она имела ножи как средство защиты, когда была под опекой.

Бритни Спирс сейчас разводится с мужем Сэмом Асгари.

Супруги были в браке всего 14 месяцев. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений. Кстати, бывший муж в свое время жаловался на увлечение женой ножами.

Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с "темным" прошлым.

Ранее муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз