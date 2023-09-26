Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс вызвала беспокойство у поклонников. Звезда опубликовала видео, на котором она танцует с большими ножами.

Соответствующее видео появилось в соцсетях певицы.

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Экстремальное увлечение

41-летняя поп-звезда известна тем, что публикует танцевальные видео в своем аккаунте в Instagram. Но в недавнем из них она добавила совершенно новый элемент.

"Сегодня я начала играть на кухне с ножами!!! Не бойтесь, они не настоящие", — Бритни подписала видео.

На видео видно, как она размахивает двумя большими ножами в каждой руке, танцуя в своей гостиной. Маленькие собачки стоят прямо позади нее.

Ранее стало известно, что Бритни "увлекается ножами" и что их следует держать подальше от нее. СМИ утверждали, что она имела ножи как средство защиты, когда была под опекой.

Бритни Спирс сейчас разводится с мужем Сэмом Асгари.

Супруги были в браке всего 14 месяцев. С тех пор, как появилась новость об их разрыве, в СМИ появился ряд неприятных обвинений. Кстати, бывший муж в свое время жаловался на увлечение женой ножами.

Сэм решил развестись после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая бессмысленные требования".

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с "темным" прошлым.

Ранее муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.