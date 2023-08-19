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Брітні Спірс уперше прокоментувала розлучення з молодим чоловіком: відео

19 серпня 2023 11:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс уперше прокоментувала розлучення з молодим чоловіком: відео
Співачка Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розлучення американської співачки Брітні Спірс з уродженцем Ірану, актором та моделлю Семом Асгарі обговорюють чи не в усіх ЗМІ. 41-річна попвиконавиця вперше висловилася з цього приводу.

Відповідна публікація з’явилася в її Instagram.

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Подробиці

Брітні опублікувала відео, на якому вона влаштувала вже добре знайомі багатьом її шанувальникам та підписникам танці. На початку ролику Спірс витерла рот серветкою та написала зворушливий текст, в якому вперше публічно прокоментувала розлучення з 29-річним Асгарі. 

"Як усі знають, ми з Хесамом (справжнє ім’я актора. — Ред.) більше не разом. Шість років — це довго, щоб бути з кимось. Тому я трохи шокована, але не хочу пояснювати чому, бо це, чесно кажучи, нікого не стосується. Але я більше не можу терпіти біль… Я хотіла б показати свої емоції та сльози про те, що я насправді відчуваю, але чомусь мені завжди доводилося приховувати свої слабкості!!! Якби я не була міцним солдатом мого тата, мене б відправляли кудись на реабілітацію до лікарів. Але саме тоді я найбільше потребувала сім'ї! Вас повинні любити беззастережно, а не за умовами. Тож я буду настільки сильною, наскільки можу, і робитиму все можливе. І справді, у мене все дуже добре. У будь-якому випадку, гарного дня і не забувайте усміхатися", — написала Брітні.

Також Спірс зазначила, що отримує безліч повідомлень від друзів та приятелів зі словами підтримки. Відомо, що Брітні найняла голлівудську адвокатку з питань розлучень Лауру Вассер, щоб та представляла її інтереси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс. Також ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.

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