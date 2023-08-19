Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с молодым мужем: видео

Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: Google

Развод американской певицы Бритни Спирс с уроженцем Ирана, актером и моделью Сэмом Асгари обсуждают едва ли не во всех СМИ. 41-летняя поп-исполнительница впервые высказалась по этому поводу.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Бритни опубликовала видео, на котором она устроила уже хорошо знакомые многим поклонникам и подписчикам танцы. В начале ролика Спирс вытерла рот салфеткой и написала трогательный текст, в котором впервые публично прокомментировала развод с 29-летним Асгари.

"Как все знают, мы с Хесамом (настоящее имя актера. — Ред.) больше не вместе. Шесть лет — это долго, чтобы быть с кем-то. Поэтому я немного шокирована, но не хочу объяснять почему, потому что это, честно говоря, никого не касается. Но я больше не могу терпеть боль… Я хотела бы показать свои эмоции и слезы о том, что я на самом деле испытываю, но почему-то мне всегда приходилось скрывать свои слабости!!! Если бы я не была крепким солдатом моего папы, меня бы отправляли куда-то на реабилитацию к врачам. Но именно тогда я больше нуждалась в семье! Вас должны любить безоговорочно, а не по условиям. Поэтому я буду настолько сильна, насколько могу, и буду делать все возможное. И действительно, у меня все очень хорошо. В любом случае, хорошего дня и не забывайте улыбаться", — написала Бритни.

Также Спирс отметила, что получает множество сообщений от друзей и приятелей со словами поддержки. Известно, что Бритни наняла голливудского адвоката по разводу Лауру Вассер, чтобы та представляла ее интересы.

Напомним, ранее мы писали, что Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс. Также мы рассказывали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, подавший на развод.